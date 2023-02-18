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Deprem yardımı için gelen Japon komutanın kolundaki Atatürk peçine bakın

Deprem bölgesine yardım getiren Japon ekibin komutanı Türklerin gönlünü fethetti. Yarbay Takahashi Yosuke, omuzundaki Atatürk resmi olan peçle yardıma koştu. Peçte  “Maviye olan sevdamız Selanik’te açılan bir çift mavi gözle başladı” yazması "Helal olsun" dedirtti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:27
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Deprem yardımı için Türkiye'ye gelen Japon komutanın kolundaki Atatürk peçi

Deprem yardımı için gelen Japon komutanın kolundaki Atatürk peçine bakın
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Atatürk sevgisinin sınır tanımadığı bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük depremin yaralarını sarmak için seferber olurken; tüm dünyadan da yardım yağdı.

Çok sayıda ülke arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleriyle deprem bölgesine koşarken, o ülkelerden biri de Japonya'ydı.

JAPON YARBAYIN OMZUNDA ATATÜRK PEÇİ

15.4 ton malzeme ve ekipman ile Türkiye'ye iniş yapan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait özel nakliye uçağında bulunan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden takım komutanı Yarbay Takahashi Yosuke'nin omzundaki peç görenleri duygulandırdı.

"BİZİM MAVİYE OLAN SEVDAMIZ..."

Yarbay Takahashi Yosuke'nin omzunda Atatürk resminin yer aldığı peçte, “Bizim maviye olan sevdamız Selanik’te açılan bir çift mavi gözle başladı” yazıldığı görüldü. Mavi gözlü Atatürk’ün 1881’de Selanik’te doğduğuna atıfta bulunan cümle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna dünya çapında duyulan sempatiyi ortaya koydu.

JAPONYA YARDIMA KOŞTU

Öte yandan Japonya’dan sahra hastanesiyle birlikte toplam 15.4 ton sağlık malzemesi getiren uçak, Adana İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro tarafından karşılandı.

Büyükelçi Kazuhiro, tıbbi ekipmanın 36 kişilik sağlık ekibiyle Gaziantep’de görev yapacağını belirtirken, “Bundan sonra gelecek ekiple beraber Japonya’dan toplam 75 kişi gelmiş olacak. Ayrıca diğer sevkiyatlarla birlikte toplam 25 tonluk ekipman ve yardım malzemesi ulaştırılmış olacak" dedi.

Türkiye Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro "Çadır, uyku tulumu ve battaniye gibi 15 bin kişilik malzeme de Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremzedeler için ülkemizden gönderildi. Enkaz bölgelerinde 73 kişilik Japon ekip faaliyet gösteriyor. Ayrıca Japon hükümeti olarak finansal ve insani yardımda bulunuyoruz. Bu yardımlar, bölgedeki ihtiyaçlara göre devam edecek” diye konuştu.

 

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