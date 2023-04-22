Pakistanlı sapıklar yeniden ortaya çıktı. Metroda taciz etti. Kameraya silah salladı

Kaçak Pakistanlı ve Afganistanlıların kadınların taciz ettiği, kameraya silah çektiği anlar ortaya çıktı.

Pakistanlı sapıklar yeniden ortaya çıktı. Metroda taciz etti. Kameraya silah salladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Türkiye’de kaçak Afgan, Pakistan ve Suriyeli sığınmacı sorunu devam ediyor. Sayıların giderek artması toplum içinde huzursuzlukların doğmasına neden oluyor.

Son birkaç yıldır kaçak Pakistanlı ve Afganistanlıların kadınları taciz ettiği ve izinsiz kayda aldığı videolar gündemi sarsmıştı. İran üzerinden kaçak giriş yapan Pakistanlılar ve Afganlar, TikTok'tan skandal videolar yayınlıyor.

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Bhatti Rajpoot adlı Pakistanlı bir kullanıcının kadınları plajda ve metroda izinsiz kayda alarak taciz ettiği görüntüeri paylaştı.

Aynı kullanıcı başka bir paylaşımda da kameraya tabanca doğrullttuğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bilgilere bu kişi 2019’dan beri Türkiye’de yaşıyor.

Paylaşımlara sosyal medyada art arda tepkiler geldi.

İşte tepkiler:

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