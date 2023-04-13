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  • Çorum'a da gitmişler. Çorum'da Afganistanlılar arasında kavga: 2 yaralı. Yolgeçen hanı Türkiye

Çorum'a da gitmişler. Çorum'da Afganistanlılar arasında kavga: 2 yaralı. Yolgeçen hanı Türkiye

Çorum’da Afgan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kişi yaralandı. Kavgayı ise Suriyeliler ayırdı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:56
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Çorum'da Afganistan uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 yaralı

Çorum'a da gitmişler. Çorum'da Afganistanlılar arasında kavga: 2 yaralı. Yolgeçen hanı Türkiye
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Hükümetin yönetemediği göç politikasının olumsuz örneklerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şehirlerde bir taraftan yabancı militanlara karşı terör operasyonları yapılırken, kaçak ve sığınmacılar toplum güvenliğini de tehlikeye atmaya devam ediyor.

Çorum’da Afgan uyruklu iki gurup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre telefonda bir birini tehdit eden ve İnönü Caddesi’nde karşılaşan Afganistan uyruklu Muhammet Z.(26) ile üzerlerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu iki kişi arasında bıçaklı ve muştalı kavga çıktı.

SURİYELİLER AYIRDI

Suriyeli başka bir gurubun ayırmaya çalıştığı kavgada Muhammet Z. İle karşı taraftan kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis tarafından yakalanan bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyet amirliğine götürüldü.

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