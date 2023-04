Ankara'da lunaparka giden genç isyan etti: Her yer Afgan Suriyeli dolu. Sinirden ağlayacağım

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de sığınmacı ve kaçak sorunu giderek büyüyor. Suriyeli mültecilerin ve kaçak Afganların sayısının giderek artması endişeye yol açıyor. Hem insan sayısı artıyor hem de arapça tabelelar sokakları esir aldı.

Suriyeli sığınmacıların ve kaçak Afganların sınırlarımızla, kadınlarla, bayrağımızla ve geleneklerimizle dalga geçtiğine dair videolar ise sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada bayramda kardeşini lunaparka götüren bir gencin isyan videosu viral oldu.

Bayram dolayısıyla küçük kardeşini Gençlik Parkı'na götüren genç gördüğü manzara karşısında şok oldu. 6lı 7li gruplar halinde gezen Afgan ve Suriyeliler izdiham yarattı.

Lunaparkı gösteren gencin “Her yerde Afgan Suriyeli var. Her yerdeler. Bıçaklanmadan katil olmadan dışarı çıkmaya çalışıyorum.” sözleri dikkat çekti.

Gencin videodaki sözleri şöyle:

Arkadaşlar küçük kardeşimi bayram münasebeti ile Gençlik Parkı'na getirdim Şu an bıçaklanmadan veya katil olmadan dışarı çıkmaya çalışıyorum burası iğrenç bir yer almış. Suriyeli Afgan kardeşlerimiz burayı 6-7'şer kişilik gruplarla doldurmuşlar. göstereceğim Birazdan size manzarayı. Her yerdeler. Her yer Suriyeli Afgan. Aklında sevgilisiyle nişanlısıyla karısıyla çocuğu ile buraya gelmek olan varsa bu fikirden hemen vazgeçsinler. Gerçekten şu an sinirden ağlayacağım o derece doldum. Lanet olsun.