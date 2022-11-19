Sinan Akçıl 5 yıl sonra Aylin Coşkun'a borcunu ödeyecek. Paramın üstüne yattı demişti

Şarkıcı Aylin Coşkun ile müzisyen Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor.

Posta’da yer alan habere göre; 2017’de bir şarkı için 7 bin 142 dolar verdiğini belirten Aylin Coşkun "Gönderdiği şarkıları beğenmemiştim. Her önüme geleni okuyacak halim yok. Çok kötüydü. Kala kala Sinan’a kalmadım. Şarkı vermezse ölmem. Birçok başarılı müzisyen var. Eskiden peşin çalışırdım. Ama artık herkes avucunu yalasın, akıllandım" dedi.

'KALA KALA SİNAN'A KALMADIM'

Aylin Coşkun sözlerine şöyle devam etti: "Sevgililerinden aldıklarını ödesin, benimkine belki sıra gelir. Ama o paraya artık tenezzül etmem. Sinan’a küs değilim. Ancak hakkımı da helal etmeyeceğim."

Sinan Akçıl ise bu sözler üzerine "Valla ne zamanını ne ayrıntılarını hatırlıyorum. İki şarkı yaptım, beğenmemişti. Üçüncüsünü istemişti. Şimdi yardımcıma talimat veriyorum; Aylin’e olan borcumu ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

