Parkta çocuğuyla otururken... Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’a saldırı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkında çocuğuyla otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, yumruklu saldırıya uğradığını ve zanlının koşarak kaçtığını ifade etti.

Kendisi ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu ve emniyette şikayet kaydı oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Saat 20.05de Konyaaltı'nda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken, oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım.

Saldırgan parkın etrafında benim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, doğrulup tekme attığım şahıs "sen ne sandın kimsin lan" diye bağırıp hızla koşup kaçtı. Arabayla kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu. Şimdi poliste şikayet oluşturuyorum

Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler. Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi. Nasıl birisi çocuğu kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki? Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da iyi."