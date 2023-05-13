Pazartesi sabahı ne olacak?

Türkiye yarın sabah tarihî bir seçime gidiyor

Gerçekten tarihî genel olarak Türkiye'de bu kelime çok kullanılır. Ancak bu kez herhalde sadece Türkiye değil bütün dünya bu seçimin tarihî olduğu konusunda hemfikir

Yarın Türkiye çok önemli bir karar verecek.

Bundan sonra yola 20 yıllık AKP iktidarı ve onun politikalarıyla mı yoksa daha iyi yaşam koşulları, daha fazla demokrasi ve daha insanca bir yaşam vadeden Millet İttifakı mı, onu seçecek.

Şimdiden çıkacak her 2 sonuç inşallah ülkemiz için hayırlı olur.

Ben her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bir ertesi gün yazısı yazmak istedim.

14 Mayıs'ta seçim olacak, peki 15 Mayıs'ta ne olacak?

Şu an kamuoyu anketleri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte Kemal Bey'in seçileceğini işaret ediyor. Tabii ki halkın iradesi sonucu sandıktan ne çıkar bilemeyiz ancak, yine de Kemal Bey'in seçilmesi halinde Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda ne olacak, ne olabilir yorumunu yapmak istiyorum.

Neden Kemal Bey'in seçilmesi senaryosu üzerine yazıyorum, çünkü Erdoğan, seçilirse şu ana kadar uyguladığı tüm politikaları aynen devam ettireceğini söyledi.

Yani bunun açıklaması şu: Yüksek enflasyon, bol para basma, döviz kıtlığı, pahalılık ve kavgacı bir politika...

Bunlar değişmeyeceği için, Kemal Bey'in seçilmesi halinde piyasanın bunu nasıl yorumlayacağını anlatmak istiyorum.

Kemal Bey bunu yapar ya da yapmaz. Ancak piyasa Kemal Bey'i nasıl fiyatlayacak? En önemli konu bu!

Salı günü borsa kulislerine bir bilgi sızdı. İddialara göre Muharrem İnce adaylıktan çekilecekti. Bu haberin dahası, bu kulis bilginin borsaya ulaşmasından sonra başta bankacılık hisseleri olmak üzere endeks %7 yükseldi.

Perşembe günü yatay açan piyasa Muharrem İnce'nin basın toplantısı haberiyle birlikte yeniden yükselmeye başladı.

İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı, bankacılık endeksi %10'a yakın yükseldi, bütün banka hisseleri tavan oldu

Tüm bunlara bakarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıktan çıkması halinde borsada yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz.

Gelelim en önemli soruya, Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine kesin gözüyle bakan ve onu satın alan piyasa neden dövizi satmadı yani tam tersi, dolar neden yükseldi

Bunun nedeni çok açık, Pazartesi sandıktan hangi parti çıkarsa çıksın, kasası -70 milyar dolara ulaşan bir Merkez Bankası bulacak.

Kur korumalı hesabın dağ gibi problemini çözmek zorunda kalacaklar.

40 milyar dolara yakın cari açığı kucaklarında bulacaklar.

İşte dövizin düşmeme nedeni bu. Belki Kılıçdaroğlu ve ekibi bu konuda bir hazırlık yapmıştır ancak bu ülkeye döviz girişi en erken 2-3 ayda olacak, yani elin yabancı yatırımcısı Kılıçdaroğlu seçildi diye hemen Türkiye'ye 100 milyar dolar sokmayacak. İşte bu da şu anda had safhaya ulaşan dolar kıtlığının devam edeceğini gösteriyor.

Kılıçdaroğlu ve ekonomi yönetimi Ortodoks bir ekonomi politikası benimseyecek. Bu şu anlama geliyor:

Faizleri yükseltecekler. Faizleri yükseltmeleri enflasyonu düşürecek ancak diğer taraftan piyasanın da durmasına neden olacak!

Bunun için mutlak suretle faiz artışını kademeli olarak yapacaklar. Mutlaka enflasyon seviyesine getirecekler bir yandan da Türkiye'ye portföy ve direkt yatırımı çekmeye çalışacaklar.

Türkiye'nin acil olarak 100 milyar dolara ihtiyacı var!

Bunu buldukları zaman Türkiye yeniden nefes alabilen, hayata dönen bir ülke olacaktır.

Pazartesi olası bir Millet İttifakı iktidarıyla birlikte, Türkiye'nin yeniden nefes alma şansı doğacak.

Ülkemiz için hayırlı bir seçim olsun inşallah.