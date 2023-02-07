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Pegasus deprem bölgesinden çıkışlı uçakları ücretsiz yaptı

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:50
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Pegasus deprem açıklaması. Deprem bölgesi çıkışlı uçakları ücretsiz yaptı

Pegasus deprem bölgesinden çıkışlı uçakları ücretsiz yaptı
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Pegasus Hava Yolları'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi aktarmasız uçuşlarımız12 Şubat 2023 tarihi de dahil olmak üzere ücretsizdir."

 

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Kamül Kityemez
7.02.2023 17:29
Ali Sabancı Allah senden razı olsun  
 
Günes
7.02.2023 17:21
Devamlı uctugum hava yolu pegasus Bızı utandırmadın tesekkürler 👍👍👍  
 
Çetin Karaşahin
7.02.2023 17:01
Pegasus, seni ilk kez takdir ettik. Helal olsun !  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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