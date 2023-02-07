Pegasus deprem bölgesinden çıkışlı uçakları ücretsiz yaptı

Pegasus Hava Yolları'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi aktarmasız uçuşlarımız12 Şubat 2023 tarihi de dahil olmak üzere ücretsizdir."