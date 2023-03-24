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Pendik’te tır üst geçide çarptı: Sürücü araç içinde sıkıştı

Pendik’te bir tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçide çarptı. Tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:48
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Pendik’te feci kaza

Pendik’te tır üst geçide çarptı: Sürücü araç içinde sıkıştı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Pendik’te E-5 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır üst geçide çarptı. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan şoför sıkıştığı yerden kurtarılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Pendik’te E-5 Karayolu Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. 

İddiaya göre, Ekrem Alıcı yönetimindeki 06 CRL 521 plakalı tır, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce aydınlatma direğine, ardından üst geçide çarptı. Tır şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı şoför ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda iki şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. E-5 Karayolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı.

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