Perşembe 20.50’den Cuma 01.00’e kadar durmadan gol yedik! Nihat Kahveci ‘Rezillik’ diyerek açıkladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da yaşadığı kara gece için Nihat Kahveci’den gündem yaratan sözler geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Perşembe 20.50’den Cuma 01.00’e kadar durmadan gol yedik! Nihat Kahveci ‘Rezillik’ diyerek açıkladı

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 11 gol yemesi üzerine adeta çıldırdı.

H Grubu beşinci hafta maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 6-1, D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise, Club Brugge'a 5-0 mağlup olarak Türkiye’ye kara gece yaşattılar.

“REZİLLİK”

Nihat, "Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Rezillik" diyerek kara geceyi anlattı.

“2 GÜN BOYUNCA GOL YEDİK”

Nihat Kahveci, 2 takımın Avrupa'da aldığı sonuçlara çok öfkelenirken, "20:45'te Beşiktaş maçı başladı. 20:50'de gol yemeye başladık. 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik. Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Rezillik" dedi.

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