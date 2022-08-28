﻿Pesketaryen diyetini denediniz mi?

Herkese merhaba değerli okuyucularım, hepimiz dönemsel yaşamın içerisinde kilo alıp veriyoruz. Uzmanlar iki, üç kilodan bir şey olmaz. Dikkat ederseniz sıkılmadan verebilirsiniz. Ancak ipin ucunu kaçırırsanız sorun orada başlıyor.

Çağın en önemli sağlık sorunlarının başında obezite yer alıyor. Aşırı kilo, bilindiği üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Kaliteli, sağlıklı yaşam için kilomuzu korunmak şart. Yoksa hastalıklar sağlığımızı tetikleyebilir.

Kilo vermek sabır ve istikrar işidir. Başarabilenlerdenseniz çok şanslısınız.

Bazen hepimiz her pazartesi ya da bugün değil, yarın kesin diyete başlıyorum cümlesiyle gülümsüyor. Verilen gün ve tarihlere uyulmuyor.

Aslında en başından günlük bazı yeme alışkanlıklarımızdan vazgeçsek, ya da dikkat ettiğimizde kilo vermemiz daha kolay ve yorucu olmayacaktır.

Alınan kiloları hızlı vermek için, önceleri konu komşudan daha sonra Google denen akıl hocasından araştırma yaparız.

Bunlardan bazıları su diyeti, sık az öğünler, protein, detoks, aralıklı oruç, alkali diyeti, yumurta diyeti, kahve diyeti, İsveç diyeti, 3+3 diyeti, lahana diyeti, vejetaryen, ketojenik diyeti diye uzayıp gider.

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Belki de birçoğumuzun adını ilk kez duyduğu "Pesketaryen Diyeti" son zamanlarda tercih sıklığı artan bir beslenme şeklidir. Vejetaryen beslenme modeline benzerlik göstermesi ile de dikkat çekiyor.

Vejetaryenlerden farklı olarak bu beslenme modelinde balık ve diğer deniz ürünleri tüketilir.

Ayrıca Pesketaryen diyetini benimseyen kişilerde balık ve diğer deniz ürünleri dışında diğer et ürünlerinin tüketilmediğini görüyoruz. Yani pesketaryen beslenme modelini benimseyenleri balık ve diğer deniz ürünleri tüketen vejetaryenler olarak adlandırabiliriz. Son zamanlarda danışanları tarafından yakın takibe alınan, danışanlarının kişiye özel program ile güzel sonuç aldım diyerek kendisinden söz ettiren konunun uzmanı diyetisyen Ferdi Öztürk ile sohbet ederken, diyet çeşitlerinden en çok dikkat çeken pesketaryen beslenme modeline ilişkin aktardığı notları sizlerle paylaşıyorum:.

Pesketaryen beslenme modelinde hangi besinler yer alır?

Pesketaryen beslenme modelinde büyükbaş veya küçükbaş hayvan, kanatlı kümes hayvan etlerine yer yok. Fakat beslenmede et olarak sadece balık ve diğer deniz ürünlerini ekliyorlar.

Pesketaryen diyetinde bireyler süt ve süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinleri de miktarınca tüketiyorlar. Sebze ve meyve ağırlıklı olan beslenme modelinde kuruyemişler de önemli yer alıyor.

Pesketaryen diyeti hangi hastalıklara karşı bizleri koruyor?

Obezite: Pesketaryen beslenme modelini benimseyen kişilerde doymuş yağ oranı yüksek et ve tavuk ürünleri yerine daha çok balık ve sebze ağırlıklı beslenme modeli tercih edildiği için kişilerin kalori alımı ve vücut yağlanması daha az olmaktadır. Spor ile beraber desteklendiğinde ideal vücut ağırlığına ulaşmak daha da kolaylaşır.

Diyabet: Pesketaryen diyeti kurubaklagil, sebze ve meyve tüketimini destekleyen bir beslenme modelidir. Tüketilen besinlerin posa oranı yüksek olup bu sayede bireyin kan şekerinin dengede olmasını sağlar. Ayrıca düzenli balık ve kuruyemiş tüketimi ile beraber kişide insülin direnci gelişme riskini azaltır.

Barsak hastalıkları: Su tüketimi diyette önemlidir. Posa oranı yüksek meyve ve sebze tüketimi, kurubaklagil tüketimi, yoğurt ve süte de yer vermesi ile barsaklardaki floranın dengelenmesine, sindirim ve boşaltım sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlayarak kişide gaz, kabızlık ve şişkinlik problemlerini minimuma indirir. Bu sayede barsak hastalıklarına karşı kalkan görevi görür.

Kalp-damar hastalıkları: Diyette balık ve diğer deniz ürünlerinin ağırlıklı olması, sebze ve meyveler ile desteklenmesi, doymuş yağ oranı yüksek kırmızı et ve tavuk eti tüketimin olmaması ile beraber serum total kolesterol, Ldl kolesterolün düşmesine, vücuttaki oksidatif stresin azaltılmasına, hücre yenilenmesine ve damar yapısının korunmasını sağlayarak kişinin kalp damar hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

Kanser: Balık tüketimi ile Omega 3'ten zengin diyette kişinin kanser hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

Örnek pesketaryen diyet listesi:

Not: Miktarlar ve çeşitler kişinin kilosuna, cinsiyetine, hastalık öyküsüne göre değişkenlik gösterebilmektedir.

SABAH:

Kahvaltı öncesi 2 bardak su.

*1 adet haşlanmış yumurta

*2 yemek kaşığı lor peyniri

*1 adet tam ceviz

*1 ince dilim tam buğday ekmeği(25 gr)

*Kırmızı biber, 7-8 sap maydanoz

*1 kupa yeşil çay

ÖĞLE:

Öğle yemeği öncesi 2 bardak su

*Somon balığı (200 gr)

*Roka salatası

*1 kepçe mercimek çorbası

İKİNDİ:

İkindi öncesi 2 bardak su

*1 avuç kabuklu fındık

*2 adet kuru kayısı veya kuru incir

AKŞAM:

Akşam yemeği öncesi 2 bardak su

*1 kase maydanozlu-dereotlu-soğanlı salata

*6-8 kaşık haşlanmış börülce

*1 su bardağı ayran (200 ml )

Sağlıkla iyi pazarlar diliyorum.