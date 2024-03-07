Metin Tokat Beşiktaşlılar'ı bir kez daha çıldırttı. Vanspor maçında açık penaltıyı vermemişti. Kul hakkının en büyüğünü yemişti

Kaynak: Haber Merkezi
Metin Tokat Beşiktaşlılar'ı bir kez daha çıldırttı. Vanspor maçında açık penaltıyı vermemişti. Kul hakkının en büyüğünü yemişti
Eski hakem Metin Tokat'ın, Beşiktaşlı bir taraftara verdiği alaycı yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Tarih 26 Ocak 1997...

Beşiktaş, Vanspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç öncesi yağan yoğun kar yağışı zemini bembeyaz yapmıştı.

Buz gibi bir havada oynanan maçı hakem Metin Tokat yönetiyordu.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde skandal bir karara imza attı, Beşiktaşlılar'ı çıldırttı.

Sergen Yalçın'ın ceza sahası dışından kullandığı frikikte; barajda bulunan Vansporlu futbolcu topa adeta bir voleybolcu gibi smaç yaptı, Metin Tokat görmedi. Açık bir penaltıyı es geçen Metin Tokat'ı o günden beri Beşiktaşlılar unutmuyor.

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Metin Tokat; bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 yıl önce 13 hakemin birden görevden el çektirilmesine tepki gösterdi.

Ahmet İbanoğlu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge, Halis Özkahya, Alper Ulusoy’u Süper Lig hakem listesinden çıkarmış ve Özgür Yankaya’ya da sadece VAR’da görev verileceğini açıklamıştı.

Daha sonra bu hakemler Tahkim Kurulu'na başvurup 1.5 ay sonra görevlerine dönmüştü.

Metin Tokat bu karara, "İki yıl önce 8 Mart 2022'de bir tiyatro sahnelendi! "Güçlüler Tiyatrosu" oyununda, biz hakemleri figüran rolüne indirgemeye çalıştılar. Güç oyunu oynamaya çalışanların kuklaları olmayı reddettik, düdüklerimizi susturmadık" yazan bir paylaşımla tepki gösterdi.

Bunu gören Gökhan Şişmanoğlu adlı sosyal medya kullanıcısı, Metin Tokat'ın paylaşımının altına "Beşiktaşlılar da sizi unutmuyor..." mesajı yazdı.

Metin Tokat, Gökhan Şişmanoğlu'nun bu yazdıklarına "Gözlerinden yaş gelen gülücük emojisi"yle alaycı bir karşılık verdi.

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Bu arsız cevap Beşiktaşlılar'ı bir kez daha çıldırttı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "İki cihanda da elimiz yakanda, gülmeye devam et sen!" diyerek Metin Tokat'ı mesaj bombardımanına tuttu.

İşte Metin Tokat'ın paylaşımının altına yapılan bazı yorumlar:
"Beşiktaş'tan alıp Galatasaray'a verdiğin şampiyonlukta , yediğin kul hakkı,alın teri,umutlar, misli misli çıksın senden, birde gülüyorsun utanmadan."

"Üzdüğün her Beşiktaşlı çocuğun ahı üzerinde olsun Metin. Umarım senin çocukların da üzülürken karşılarında pişkin pişkin gülen birileri olur."

"İnsanlar hata yaptıklarında ve bu hatalarından insanlar zarar gördüklerinde nedamet gösterir, zarar verdikleri insana karşı biraz aşağıdan alır ama siz hata yapmayıp bilerek ve isteyerek yaptığınız için böyle gülücükler saçmaya devam ediyorsunuz. Allah karşınıza getirsin."

"Neye gülüyorsun Tokat ,hak yemek çok mu eğlenceli? Yaptığın yanlıştan da utanmayacak kadar yüzün kızarmıyor mu ? Yada kulis dışındaki insanların bilmediği bir bilgiye mi vakıfsın?"

"Biri bana tüm ülkeye rezil oldugum bir anımı hatırlatsaydı şahsen yerini dibine girer gülemezdim. Ama tabi yine de siz bilirsiniz Metin Bey."

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