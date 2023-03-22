﻿Pılını pırtını toplamaya başla gidicisin Erdoğan

"Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış" der atalarımız.

Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezinde eski bakanı Mehmet Şimşek'i kabul edip tekrar aktif siyasete dönmesini istedi.

Ekonomist Erdoğan, ekonomist Mehmet Şimşek'e muhtaç oldu.

Mehmet Şimşek AKP genel merkezine girer girmez yandaş televizyonlar, "Son Dakika, Flaş Gelişme" başlıkları ile haber yayınlamaya başladılar.

Çok güldüm haberleri izlerken.

Nitekim Mehmet Şimşek Erdoğan'ı ikinci kez reddetti…

Haberler fosladı…

Peki, Erdoğan neden Şimşek'i davet etti ki?

"Bir ipte iki cambaz oynamaz" derler ya bir ekonomist olarak Erdoğan yetmedi mi?

Yaptığın tarihî ekonomik hataları Şimşek'in düzeltmesine muhtaç mı oldun Erdoğan?

Nureddin Nebati'nin gözlerindeki ışıltı çöken ekonomiyi düzeltmeye yetmedi.

Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankasının faiz düşürmesi yetersiz kaldı.

Çünkü sende bu "ekonomistim" inadı olduğu sürece, ağzınla kuş tutsan çöken ekonomiyi de tek adam rejimini de düzeltemezsin Erdoğan…

Yeni ekonomist arayacağına pılını pırtını toplamaya ve nasıl hesap vereceğini düşünmeye başla Erdoğan…

Değerli okurlarım,

Bir özlem sonlandı 20 Mart Pazartesi akşamı.

Sevenlerinin hasreti bitti usta televizyon habercisi değerli kardeşim gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Televizyonunda ana haber sunmaya başladı.

Çok özlemiştik çok…

Esprili haber sunuculuğu, özgür yorumculuğu haberlere bakış açısı çok farklı olan Portakal, 2 saat boyunca ekranda kaldı.

Yılmaz Özdil kardeşimin ayrılması ile çok üzülmüştüm ama Fatih Portakal'ın Sözcü TV ile mesleğine geri dönmesine de çok sevindim.

Portakal, SZC logolu Sözcü TV'ye büyük güç katmaya başladı.

Sözcü gazetesi Günaydın Gazetesinde 10 yıl birlikte çalıştığım ve gazeteciliğe bakış açısından örnek aldığım duayen gazeteci merhum Ertuğrul Akbay'ın oğlu Burak Akbay tarafından yayınlanmaya başladı ve kısa sürede bir numara oldu.

Yazarları, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, Uğur Dündar, Necati Doğru, Saygı Öztürk, Ege Cansen, Soner Yalçın, Deniz Zeyrek, Murat Muratoğlu, Aytunç Erkin'in yanı sıra merhum Bekir Coşkun, Sözcü'ye renk kattılar.

İnanıyorum ki Sözcü TV de Sözcü Gazetesi gibi medyada önemli bir yer edinecektir.

Fatih Portakal'a gelince; 1990-2005 yılları arasında Türkiye'nin ilk özel televizyonu STAR1 Magic Box'ın kurucu Ankara Temsilciliği yaptım.

1997 yılında Star TV'de muhabir olarak çalışmaya başlayan 1968 Aydın Nazilli doğumlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Fatih çok başarılı haberlere imza atarak dikkat çekmeye başladı.

2005 yılında Star TV'den duayen gazeteci merhum Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye 2010 yılının Mayıs ayında FOX TV'ye geçti.

2010-2013 yılları arasında FOX TV'de Çalar Saat programı sunuculuğu ile reyting rekorları kırdı.

Eylül 2013'te FOX TV Ana Haber sunmaya başladı ve 2020'de zirvede iken şok bir kararla ayrıldı.

"Fatih Portakal TV" adlı YouTube kanalından yayınlar yaptı 20 Mart 2023'ten itibaren ekrana SZC TV ile döndü.

Hoş geldin kardeşim.