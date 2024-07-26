Piyasalarda son durum

Kaynak: AA
Piyasalarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 120,09 puan kaybederek 10.871,48 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, güne 10.989,16 puandan başladı ve gün içinde 10.838,43 ile 11.017,21 puanları arasında dalgalandı. Sonuç olarak, endeks günü yüzde 1,09 oranında bir düşüşle kapattı.

Gün boyunca, teknoloji endeksi yüzde 0,59 oranında bir artış gösterdi. Mali endeks verilerine bakıldığında yüzde 1.36 oranında iken hizmetler endeksinde ise yüzde 0,79 oranında ve son olarak sanayi endeksinde yüzde 0,95 oranında düşüş kayıtlara geçti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 149,64 puan ve yüzde 1,25 düşerek 11.799,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 25'i yükselirken, 74'ü düşüş gösterdi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Mia Teknoloji ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

ALTIN VE DÖVİZ PİYASASI

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.364 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalarak 2 milyon 554 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,55, bileşik getirisi ise yüzde 42,27 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9602 lira, satışta 33,0923 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kurlar ise alışta 32,7877 lira, satışta 32,9191 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2880 ve dolar/yen paritesi 153,90 seviyesinde bulunuyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 80,9 dolardan işlem görüyor.

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