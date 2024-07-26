Altın sektöründe bir devir kapanıyor. 81 ilde yasaklanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Altın sektöründe bir devir kapanıyor. 81 ilde yasaklanacak

Yatırım dünyasında son dönemde en çok değer kazanan araçlardan biri olan altın, aynı zamanda dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Hırsızlar, usulsüz elde ettikleri varlıkları gizlemek amacıyla 'kesme altın' yöntemine başvuruyor. Bu durum, kuyumcular arasında büyük bir mağduriyete neden oldu. Türkiye genelindeki kuyumcu dernekleri, kesme altınların kaynağının belgelenmediği durumlarda alım-satım işlemlerini durdurma kararı aldı.

altin9.jpg

Dijital paralar, hisse senetleri ve diğer alternatif yatırım araçlarına rağmen, Türkiye'deki yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam eden altın, özellikle enflasyon karşısında korunmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olarak öne çıkıyor. 2024 yılında da yatırımcısının yüzünü güldüren altın, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70'in üzerinde değer kazandı. Ancak bu yükseliş, dolandırıcıların dikkatini çekerek, güvenli bir yatırım aracı olarak altının yerini sorgulatmaya başladı.

altin10.jpg

81 İLDEKİ KUYUMCULARDAN YENİ ALTIN KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler ışığında yılın son çeyreğinde altın fiyatlarında beklenen rekor artış, piyasalarda önemli hareketliliklere yol açtı. Bu durum, Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumcuları da etkiledi.

altin11.jpg

Son günlerde dolandırıcılık vakalarında sıkça kullanılan altın türlerinden biri olan kesme altınlar, kuyumcuların başını ağrıtıyor. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle, yatırımcılar arasında yaygın olarak tercih edilen kesme altınlar, hırsızlık olaylarında da kullanılmaya başladı. Bu nedenle, adli süreçlerle karşılaşan kuyumcuların taleplerinin ardından, Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak yeni bir uygulama başlatıldı. Bu yeni düzenleme, kesme altınların alım-satımında daha sıkı denetim ve düzenlemeleri içeriyor.

altin12.jpg

BU ALTINLARDA AL-SAT İŞLEMİ YAPILMAYACAK

Türkiye genelinde uygulamaya konulan yeni düzenlemeyle birlikte kuyumcular, altınların barkod ve seri numarası taşıyor olsa dahi bu tür altınları kabul etmeme hakkını saklı tutuyor. Özellikle seri numarası ve barkod içermeyen kesme altınlar ise kesinlikle kabul edilmiyor.

altin13.jpg

Kesme altınların üzerindeki barkod veya seri numarasının olmaması, dolandırıcıların bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürmesine olanak tanıyor. Bu durum, özellikle altın yatırımcılarının mağduriyetine neden olabiliyor. Kuyumcular, bu tür risklerden kaçınmak için yatırımcılara kesme altınlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyor. Paketli altınlarda ise üretici firması ve seri numarası gibi bilgilerin bulunması, bu tür altınların sahte olma ihtimalini oldukça azaltıyor.

altin17.jpg

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramajına göre satışa sunulan bir altın çeşididir. Bu tür altınların belirgin bir özelliği, üzerinde barkod veya seri numarası bulunmamasıdır. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan kesme altınlar, genellikle yatırım amaçlı alım-satım işlemlerinde tercih edilir.

İlgili Haberler
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü
Kahve tiryakilerini yıkacak gelişme. Büyük zam geliyor
Merkez Bankası talimat verdi yeni tablo ortaya çıktı
Son Haberler
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü Otomotiv
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi Yerel Haberler
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı Yerel Haberler
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması Spor
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi Gündem
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi
Bal paketleme tesisinde büyük yangın Gündem
Bal paketleme tesisinde büyük yangın
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı Video
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı