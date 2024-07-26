Altın sektöründe bir devir kapanıyor. 81 ilde yasaklanacak

Hırsızlar, usulsüz elde ettikleri varlıkları gizlemek amacıyla 'kesme altın' yöntemine başvuruyor. Bu durum, kuyumcular arasında büyük bir mağduriyete neden oldu. Türkiye genelindeki kuyumcu dernekleri, kesme altınların kaynağının belgelenmediği durumlarda alım-satım işlemlerini durdurma kararı aldı.

Dijital paralar, hisse senetleri ve diğer alternatif yatırım araçlarına rağmen, Türkiye'deki yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam eden altın, özellikle enflasyon karşısında korunmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olarak öne çıkıyor. 2024 yılında da yatırımcısının yüzünü güldüren altın, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70'in üzerinde değer kazandı. Ancak bu yükseliş, dolandırıcıların dikkatini çekerek, güvenli bir yatırım aracı olarak altının yerini sorgulatmaya başladı.

81 İLDEKİ KUYUMCULARDAN YENİ ALTIN KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler ışığında yılın son çeyreğinde altın fiyatlarında beklenen rekor artış, piyasalarda önemli hareketliliklere yol açtı. Bu durum, Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumcuları da etkiledi.

Son günlerde dolandırıcılık vakalarında sıkça kullanılan altın türlerinden biri olan kesme altınlar, kuyumcuların başını ağrıtıyor. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle, yatırımcılar arasında yaygın olarak tercih edilen kesme altınlar, hırsızlık olaylarında da kullanılmaya başladı. Bu nedenle, adli süreçlerle karşılaşan kuyumcuların taleplerinin ardından, Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak yeni bir uygulama başlatıldı. Bu yeni düzenleme, kesme altınların alım-satımında daha sıkı denetim ve düzenlemeleri içeriyor.

BU ALTINLARDA AL-SAT İŞLEMİ YAPILMAYACAK

Türkiye genelinde uygulamaya konulan yeni düzenlemeyle birlikte kuyumcular, altınların barkod ve seri numarası taşıyor olsa dahi bu tür altınları kabul etmeme hakkını saklı tutuyor. Özellikle seri numarası ve barkod içermeyen kesme altınlar ise kesinlikle kabul edilmiyor.

Kesme altınların üzerindeki barkod veya seri numarasının olmaması, dolandırıcıların bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürmesine olanak tanıyor. Bu durum, özellikle altın yatırımcılarının mağduriyetine neden olabiliyor. Kuyumcular, bu tür risklerden kaçınmak için yatırımcılara kesme altınlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyor. Paketli altınlarda ise üretici firması ve seri numarası gibi bilgilerin bulunması, bu tür altınların sahte olma ihtimalini oldukça azaltıyor.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramajına göre satışa sunulan bir altın çeşididir. Bu tür altınların belirgin bir özelliği, üzerinde barkod veya seri numarası bulunmamasıdır. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan kesme altınlar, genellikle yatırım amaçlı alım-satım işlemlerinde tercih edilir.

