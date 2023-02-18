Fatih Portakal Süleyman Soylu'nun gözyaşlarının sahte olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'a depreme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Soylu'nun açıklamaları iktidara yakın basında "Deprem bölgesinde duygusal anlar: Bakan Soylu canlı yayında gözyaşları içinde anlattı" gibi başlıklar ile yer almıştı.

Gazeteci Fatih Portakal "Bakan Soylu'nun gözyaşları" ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Portakal Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1-Sorumluluk makamında olan insanlar ihmallerini gözyaşları dökerek unutturamazlar. Aglamak insani bir gerçekliktir, ama Süleyman Soylu’nun gözyaşları siyaseten, toplumun duygularını sömürmekten fazlası değildir. Yükümlülüklerinizi yerine getirdiniz mi de ağlayabiliyorsunuz?

2-Bir de bir insanın gözyaşı dökebilimesi için büyük bir acı, üzüntü ve çaresizlik yaşması gerekir. Hangisini yaşıyordunuz da ağladınız acaba? Yapamadıklarınızı sayıp, insanlardan özür dileyip istifa ederek siyaseti terk etseydiniz gözyaşını samimi bulabilirdim. Ama değilsiniz!!!

3-Unutmayin @TC_icisleri sizin en büyük acınız, maalesef yapamadıklarınız ve oy amaçlı siyaset zihniyetiniz olmalı Binlerce insanin vebali var üzerinizde. İtiraf edemiyorsunuzdur belki, ama gözyaşını bunun için de döküyor olabilirsiniz!!!"