8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Naci Görür'den bu sefer rahatlatan açıklama geldi. Türk halkının bu habere ihtiyacı vardı

Naci Görür'den bu sefer rahatlatan açıklama geldi. Türk halkının bu habere ihtiyacı vardı

Yer bilimci, Prof. Dr. Naci Görür, dün Kayseri'de yaşanan peş peşe depremleri sosyal medyadan değerlendirdi. Yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:08
Takip Et

Naci Görür'den bu sefer rahatlatan açıklama geldi

Naci Görür'den bu sefer rahatlatan açıklama geldi. Türk halkının bu habere ihtiyacı vardı
+
Aa
-

"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde.” diyen Görür, şöyle devam etti:

“Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur. 1717 depreminde, 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de, 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir.”

"BEKLENTİM KÜÇÜK BOYUTLU DEPREMLER"
Aletsel dönem olan 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler oluştuğunu kaydeden ünlü akademisyen, “Son Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhası'nın bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb. şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır." ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
2
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
3
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
4
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
6
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
7
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿Cinayete kurban giden taksiciye hazin tören
﻿Cinayete kurban giden taksiciye hazin tören
﻿Cinayete kurban giden taksiciye hazin tören
﻿Hentbolda hedef 2024. Uğur Kılıç açıkladı
﻿Hentbolda hedef 2024. Uğur Kılıç açıkladı
﻿Hentbolda hedef 2024. Uğur Kılıç açıkladı
﻿Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmenin anlamı nedir?
﻿Tansiyonu altüst ediyor. Yemeden önce tekrar düşünün
﻿Tansiyonu altüst ediyor. Yemeden önce tekrar düşünün
﻿Tansiyonu altüst ediyor. Yemeden önce tekrar düşünün
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.