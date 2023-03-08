Naci Görür'den bu sefer rahatlatan açıklama geldi. Türk halkının bu habere ihtiyacı vardı

"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde.” diyen Görür, şöyle devam etti:



“Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur. 1717 depreminde, 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de, 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir.”



"BEKLENTİM KÜÇÜK BOYUTLU DEPREMLER"

Aletsel dönem olan 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler oluştuğunu kaydeden ünlü akademisyen, “Son Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhası'nın bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb. şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır." ifadelerini kullandı.

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