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Naci Görür’den ‘seçim’ çağrısı: O partilere asla oy vermeyiniz

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği, 'deprem dirençli kentler' kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz." dedi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 02:01
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Naci Görür’den ‘seçim’ çağrısı: O partilere asla oy vermeyiniz

Naci Görür’den ‘seçim’ çağrısı: O partilere asla oy vermeyiniz
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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından seçim ve deprem konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Görür ‘Önemli bir uyarı’ ifadeleriyle yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti:

"ŞİMDİ SINAV ZAMANI”

“Hatırlarsanız, birçok yazışma ve TV konuşmasında ben halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiçbir mitingde pankart açmadığımızı söyleyip durdum.

Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: ‘Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin’ dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleye geldim. ‘EYT'liler kadar bile olamadık’ dedim. Şimdi sınav zamanı.

“BU KISTASA GÖRE PARTİ TERCİHİNİZİ DEĞİŞTİRİNİZ”

Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. 2 ay sonra büyük seçim var. Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği ‘deprem dirençli kentler’ kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz.

Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz. Sevgiyle.”

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