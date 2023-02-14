Suudi Arabistan’dan Suriye’ye deprem yardımı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın yardım uçağı Halep Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Suriye'deki depremzedeler için gönderilen uçakta 35 ton ve 322 kilogram ağırlığında gıda, tıbbi ve barınma malzemeleri bulunuyor.

Söz konusu desteğin, Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için kurulan "hava yardım koridoru" kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA da Suudi Arabistan'ın depremzedeler için yardım taşıyan ilk uçağının Halep Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını doğruladı.

SANA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Depremzedelere Yardım için Ortak Destek Ekibi Direktörü Falih es-Sebii, "Kardeş Suriye halkının yanındayız ve bu büyük kayıp için başsağlığı diliyoruz. İkinci uçak çarşamba günü, üçüncü ise perşembe günü gelecek ve ihtiyaç olması halinde başka uçaklar da gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, depremlerin ardından Türkiye'ye de 7 yardım uçağı göndermişti. (AA)