Prostata iyi gelen 3 bitki ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla prostat büyümesini önleyici bitkiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Domatesin etken maddesi olan likopenin, prostat sağlığını destekleyici özelliklere sahip olduğunu söyleyen Opr. Dr. Mustafa Çağlar şunları belirtti:

“Likopen bakımından oldukça zengin olan domates bu sayede prostat sağlığını korumakta ve kanser oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Buna göre, domates salçası, domates sosu ve doğal ketçap gibi, domates kaynaklı besinlerin, likopen içeriklerinden dolayı prostat büyümesine karşı koruyucu etkileri olduğu farklı çalışmalarda gösterilmiştir”

PROSTAT NEDİR?

Prostat erkeklerde idrar yollarının alt ucuna yakın konumlanmış bir organdır. Bu organ aynı zamanda salgı yapan bir bez görevi görür ve idrar torbasının altında penis ve rektum arasında yer alır.

Prostat üreme sisteminin bir parçasıdır ve idrar kesesi ile idrar kanalı arasında bir bağlantı görevi görür. Prostat salgılarıyla meni sıvısının oluşturulmasına katkı sağlar.

PROSTAT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sık idrara çıkma

-Ani idrar yapma isteği

-İdrar kaçırma

-İdrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması

-İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması

-İdrarı başlatmakta güçlük

-Kesik kesik idrar yapma

-İdrarın sonunda damlama

-İdrarı tam boşaltamama hissi

-İdrarda kan