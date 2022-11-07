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İran'da ölenlerin sayısı 304'e yükseldi

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, İran'da 50 günü aşkın süredir devam eden gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 01:30
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Protestoların yer yer devam ettiği İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi

İran'da ölenlerin sayısı 304'e yükseldi
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Ülkedeki 31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 118, Mazenderan'da 33, Tahran’da 30, Kürdistan’da 26, Gilan’da 22, Batı Azerbaycan’da 21, Kirmanşah’ta 13, Elborz’da 9, Horasan-ı Rezevi, İsfahan ve Zencan’da dörder, Loristan, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Huzistan ve Hemedan’da ikişer, Buşehr ve Simnan'da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği, ölenlerin toplam sayısının 304'e çıktığı kaydedildi.

ÖLENLERİN 24'Ü KADIN

Raporda, hayatını kaybeden göstericilerden 41’inin 18 yaşın altında, 24’ünün de kadın olduğu ifade edildi.

IHR, 1 Kasım’da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 253 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde ise Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde şu ana kadar 38 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.  (AA)

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