Monaco PSG'ye direnemedi. Rakibine karşı şov yaptı. Mirza Şeker yazdı

Fransa Ligi’nin 13. haftası, güzel bir maça sahne oldu.

Üst sıraları zorlayan iki takım PSG ve Monaco, Parc des Princes’te karşı karşıya geldi.

Yüksek tempoda başlayan mücadelede ilk gol 18.dakikada PSG’den geldi.

Dembele’nin şutu kaleci Köhn’den sekince Gonçalo Ramos tamamladı ve maçta skor 1-0 oldu.

HIZLI CEVAP!

Monaco dengeyi Minamino ile yakalarken, durum eşitlendi.

Donnarumma’nın hatasını affetmeyen Minamino, 22’de yaptığı sert bir vuruşla topu ağlara yolladı.

MBAPPE ATTI, PSG ÖNE GEÇTİ

Dembele, Magassa’nın müdahelesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Mbappe, takımını öne geçirdi.

39. dakikada skor 2-1’e geldi.

İlk yarı 2-1 tamamlanırken, oyun faullerden dolayı sık sık durdu ikinci yarı başlarında.

Karşılıklı ataklarla geçen maçta 2 dakikada gelen iki gol PSG’yi rahatlattı.

70’te Dembele, 72’de Vitinha durumu 4-1 yaptı.

Monaco’da Balogun, takımına bir umut ışığı yakmaya çalışsa da PSG, oyuna 71. dakikada giren Kolo Muani 90+6’da skoru belirledi: 5-2

Bu sonuçla PSG puanını 30 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Monaco ise 24 puanla üçüncü sırada yer aldı.