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  • Putin Ukrayna'nın Türk Akım doğalgaz boru hattını patlatmayı denediğini iddia etti

Putin Ukrayna'nın Türk Akım doğalgaz boru hattını patlatmayı denediğini iddia etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri, Türk Akım doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı denedi" dedi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 13:46
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın Türk Akım doğalgaz boru hattını patlatmayı denediğini açıkladı

Putin Ukrayna'nın Türk Akım doğalgaz boru hattını patlatmayı denediğini iddia etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı "terörist eylemler" gerçekleştirdiğini ve buna devam etmeleri halinde Rusya'nın sert bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım gaz sevkiyat sisteminin hatlarından birini havaya uçurmayı denediğini ekledi.

Bununla beraber, Ukrayna’nın gizli servislerinin, Rusya’daki Kursk nükleer enerji santraline de üç saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Putin, ‘Rusya’nın, bu terör eylemlerinin ciddi sonuçları olmamasını sağladığını’ belirtti.

Putin, Kırım'da meydana gelen saldırıya misilleme olarak Pazartesi günü Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına uzun menzilli füze saldırıları başlatıldığını söylemişti.

UKRAYNA AĞIR BOMBARDIMAN ALTINDA

Kiev’de art arda patlamalar meydana geldi. Öte yandan vurulan bölgelerden birinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi olduğu iddia ediliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi. Öte yandan patlamaların ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Zelenski'den patlamaların ardından açıklama yaptı. Zelenski, "Bizi yok etmeye ve dünya üzerinde silmeye çalışıyorlar. Patlamalarda ölü ve yaralılar var." dedi. Öte yandan ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Son gelen bilgilere göre ise 8 vatandaş öldü, 24 vatandaş yaralandı.

TÜRK AKIM DOĞALGAZ BORU HATTI

TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Rusya kıyısında başlayıp Karadeniz altından 930 kilometre ilerleyerek Türkiye'ye ulaşıyor.

TürkAkım, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratıyor.

 

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Oğuzhan
10.10.2022 14:28
Yalan hemde kuyruklu yalan bu putin bir bir kaybetmeye başladı şaşırdı ne diyeceğini.  
 
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