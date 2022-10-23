23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Putin'in hastalığıyla ilgili bomba iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının kötü olduğuna dair söylentiler, kendisine ait görüntülerin kaldırılması ile büyüdü.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:44
Takip Et

Putin'in hastalığıyla ilgili bomba iddia

Putin'in hastalığıyla ilgili bomba iddia
+
Aa
-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının kötü olduğuna dair söylentiler, kendisine ait görüntülerin kaldırılması ile büyüdü.

Rusya lideri Putin'in, Kremlin resmi Twitter hesabı tarafından görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde Putin'in bir askerin omzunu kavradığı görüldü ancak dikkat çeken Putin'in elindeki izler oldu. 

DailyStar'ın haberine göre, Kiev Post gazetesi muhabiri Jason Jay Smart, Putin'in elindeki izler için "Putin'in elindeki izler, damar yolu açıldığının kanıtı olabilir" yorumunda bulundu.

Kremlin tarafından paylaşılan görüntünün kaldırılması ise Jason Jay Smart'ın yorumunu, Putin'in sağlığı kötüye gidiyor iddiasına çevirdi.

Eski bir Ukrayna muhabiri Tom Warner, Putin'in elindeki tuhaflığın şişkinlik ve açı sebebiyle olabaileceğini öne sürdü. Ancak Warner, şişkinliği sebebi için "uzun süreli kullanılan steroid kaynaklı olabilir" dedi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
3
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
5
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
6
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
7
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!
﻿Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!
﻿Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!
﻿İnfaz koruma memuru alınacak
﻿İnfaz koruma memuru alınacak
﻿İnfaz koruma memuru alınacak
﻿ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlarla birlikte batak oynadı
﻿ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlarla birlikte batak oynadı
﻿ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlarla birlikte batak oynadı
﻿Nwakaeme için Süper Lig iddiası. Geri dönebilir
﻿Nwakaeme için Süper Lig iddiası. Geri dönebilir
﻿Nwakaeme için Süper Lig iddiası. Geri dönebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.