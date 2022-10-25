Putin yerine geçecek ismi seçti. Putin’in sırdaşı olarak biliniyor

İngiliz Telegraph gazetesinin iddiasına göre Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov, Putin'in kendisinden sonra halefi olarak Sergei Kiriyenko'yu sıraya koyduğunu söyledi.

60 yaşındaki Kiriyenko Batı medyasında 'Putin'in sırdaşı' olarak nitelendiriliyor. Telegraph gazetesinin konuya ilişkin analizinde "Putin'in haleflik planlarını kimse bilmiyor ancak Rus lider Kiriyenko'ya kesinlikle güveniyor" ifadeleri yer aldı.

Putin'in geçtiğimiz günlerde ilhak ettiği 4 bölgede (Donetsk, Luhansk,Zaporijya ve Herson) gerçekleştirilen referandumlardan bizzat sorumlu olan Kiriyenko, Rusya'nın genişlemesinde büyük rol oynadı ve Putin'in yanındaki yerini sağlamlaştırdı.