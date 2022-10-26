Putin’den büyük itiraf. Savunma bakanının suçlamalarından sonra konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma bakanının Ukrayna'yı radyoaktif 'kirli bombalar' kullanmaya hazırlanmakla suçlamasından iki gün sonra koordinasyon konseyinde konuştu.

Putin, konuşmasında ülkesinin Ukrayna savaşında 'sorunlarla' karşı karşıya olduğunu kabul etti ve ekibine çatışmada karar verme sürecini hızlandırmalarını söyledi.

Kremlinden yapılan açıklamada ise Putin'in 'ekonomik kısıtlamalar' kastettiği belirtilirken haber kuruluşlarının Rusça tercümeyi yanlış yaptığına dikkat çekildi.