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  • Rus uzmanı İbrahim Nebioğlu açıkladı. Putin konuşurken salondakilerin yüz ifadeleri neyi anlatıyor?

Rus uzmanı İbrahim Nebioğlu açıkladı. Putin konuşurken salondakilerin yüz ifadeleri neyi anlatıyor?

Putin'in Federal Meclis konuşmasında salonda bulunanların yüzleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:51
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Putin'in konuşmasında salonda bulunanların yüzleri neyi anlatıyor?

Rus uzmanı İbrahim Nebioğlu açıkladı. Putin konuşurken salondakilerin yüz ifadeleri neyi anlatıyor?
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento üyeleri, kabine üyeleri ve üst düzey bürokratların katıldığı Federal Meclis konuşmasını yaptı.

Ukrayna savaşının gölgesinde geçen konuşmadan çekilen bir kare, salonda bulunanların yüzleri ise dikkat çekti.

"RUSYA'NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ GİRDAP..."
Rusya uzmanı Dr. İbrahim Nebioğlu, Twitter hesabından söz konusu fotoğraf karesine dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

“Putin halka hitap ediyor. Salonda oturanların yüz ifadeleri Rusya'nın içine düştüğü girdabın, durumun ne kadar zor olduğunu gösteriyor...”



“UKRAYNA ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİ”
Konuşmasında Rusya'nın "adım adım" ve dikkatli bir şekilde Ukrayna'daki görevlerini yerine getireceğini vurgulayan Putin, "Bugünün mesajını, tüm dünyada geri dönüşü olmayan bir değişimin yaşandığı, insanların geleceğini belirleyen en önemli tarihi olayların yaşandığı bir zamanda iletmekteyim." diye konuştu.



"SAVAŞI DURDURMAK İÇİN GÜÇ KULLANDIK"
Savaşı Batı'nın başlattığını vurgulayan Putin, "Biz savaşı durdurmak için güç kullandık ve kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz, Batı'nın istediğiyse sınırsız hakimiyete sahip olmak." dedi.



"1930'LARDA DA ŞİMDİ DE PLANLAR HEP AYNI"
Ukrayna yönetiminin, ulusal çıkarları yerine üçüncü ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini anlatan Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız. Batı, Ukrayna'yı hem bir poligon hem de Rusya'ya karşı bir koçbaşı olarak kullanıyor. 1930'larda da şimdi de planlar hep aynı, Doğu'ya doğru doğrudan saldırganlık. Avrupa'da yabancı ellerle bir savaş çıkartmak ve rakipleri bertaraf etmek." değerlendirmesinde bulundu.

yenicaggazetesi.com.tr

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