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İngiliz Telegraph gazetesi Erdoğan için ‘This Earthquake could be the end of Erdoğan’ diye bir analiz yayınladı

İngiltere’de yayın yapan Telegraph gazetesinde çıkan bir değerlendirmede, depremlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonunu getirebileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:00
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İngiliz Telegraph'tan depremin Erdoğan'ın sonunu getirebileceği analizi

İngiliz Telegraph gazetesi Erdoğan için ‘This Earthquake could be the end of Erdoğan’ diye bir analiz yayınladı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin üzerinden bir hafta geçti. 10 ili derinden etkileyen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerden sonra yetkili kurumların yardım göndermekte geç kalmış olduğuna yönelik iddialar, iktidara yoğun eleştiri olarak geri dönüyor. Depremin sekizinci gününde halen yeterli desteği göremeyen bölgeler var.

Telegraph‘tan Mark Almond da, bu tartışmaları ‘This Earthquake could be the end of Erdoğan’ (Bu deprem Erdoğan’ın sonu olabilir) başlıklı yazısında değerlendirerek, depremin Türkiye’de bazı siyasi gelişmelere neden olabileceğini dile getirdi.

“DEPREMLER SİYASİ SONUÇLARA GEBE”

Yazı, “Gün siyaset günü değil, birlik günüdür” çağrılarının bu tarz dönemlerde anlaşılır olduğunu ama özellikle Türkiye’de, depremlerin siyasi sonuçlara gebe olduğunu belirterek başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın otoriter yönetim tarzının yardım çalışmalarını engellediği ve yıkılan/zarar gören binaların iktidara yakın kişilere ait olduğu ve öncesinde denetlenmediğinin muhalefet tarafından dile getirildiği belirtilen yazıda, bunun Erdoğan için bir ‘siyasi zehir’ olduğu söyleniyor.

Yazıda, Erdoğan’ın da 1999 depreminden sonra popülerliğini artırdığı ve bu sayede iktidara geldiği söylenirken, Erdoğan’ın gidişinin de depremden dolayı olabileceği savunuluyor.

“HANGİ ÜLKELERİN GERÇEK DOST OLDUĞU YENİDEN DÜŞÜNÜLEBİLİR”

Yazıya göre, depremden henüz 24 saat önce milliyetçi kartı oynamak Erdoğan’ı bir başka cumhurbaşkanlığı dönemine taşıyacak gibi görünüyordu. ABD karşıtlığının sesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde İstanbul’da meydana gelen terör saldırısının ardından ABD’nin taziyelerini reddetmişti. Şimdiyse Soylu, kendisinin ve Erdoğan’ın sert dille eleştirdiği ülkelerle yardım koordinasyonundan sorumlu. Ankara’nın, ‘terör destekçisi’ olarak lanse etmeye çalıştığı ülkelerden yardım seli geliyor. Putin’se pek bir yardımda bulunmuyor. Bu da hangi ülkelerin gerçek dost olduğunun yeniden düşünülmesine yol açabilir.

Hem bu durum hem yazıda ‘siyasi zehir’ olarak tanımlanan gelişmeler, Türkiye’deki siyasi tavırları ve dolayısıyla seçim sonuçlarını etkileyebilir.

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