Arjantin Dünya Kupası'nı değil bu 3 kadını izledi

Arjantin'de yayın yapan Public TV'nin üç kadın yorumcusu Lola del Carril, Angela Lerena ve Sofía Martínez bugün Katar'da maçları yorumlamaya başladılar.



Kanalın yönetim kurulu başkanı Alberto Fernández, "Bugün tarihi bir gün. Yaşadığımız cinsiyet açısından kültürel değişimi yansıtan bu anın kahramanları oldukları için Lola del Carril, Angela Lerena ve Sofía Martínez'i tebrik ediyoruz" dedi.