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Katar'da VAR skandalı: Arjantin'in iptal edilen golünde Suudi sol beki görmedi

Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olduğu maçta VAR skandalı yaşandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:26
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Arjantin'in iptal edilen golünde Suudi sol beki görmedi. Katar'da VAR skandalı

Katar'da VAR skandalı: Arjantin'in iptal edilen golünde Suudi sol beki görmedi
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Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi asrın sürprizi olarak yorumlanmıştı.

Suudi Arabistan 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Ancak maçtan bir gün sonra yeni uygulanmaya başlanan yarı otomatik ofsayt teknolojili VAR sisteminin maçta büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Karşılaşma 1-0 Arjantin'in lehine devam ederken 28. dakikada Lautaro Martinez bir gol daha atmış ancak VAR incelemesi sonucunda gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Maçtan sonra yapılan incelemede yeni sistemin sadece golü atan futbolcunun yanındaki rakip oyuncuyu gördüğü, Suudi Arabistan'ın ofsaytı bozan sol bekini ise hesaba katmadığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistanlı sol bek oyuncusunun ayağının Martinez'in önünde olduğu gözükürken, VAR'ın, ofsayt teknolojisinin yaptığı bu büyük hatayı fark etmemesi tepki çekti.

VAR bu yanlışı yapmasaydı Arjantin durumu 2-0 yapacaktı.

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