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  • Zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları 20 üründe aynı çıktı. Sadece 25 kuruş fark var

Zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları 20 üründe aynı çıktı. Sadece 25 kuruş fark var

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın gıda fiyatlarındaki fahiş artışların sorumlusu olarak gösterdiği zincir marketler ile Erdoğan'ın 'fiyatlar gayet uygun' dediği Tarım Kredi marketlerinde ürün fiyatları karşılaştırıldı, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:12
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Zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları arasındaki fark 25 kuruş çıktı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu listeyi paylaştı

Zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları 20 üründe aynı çıktı. Sadece 25 kuruş fark var
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İktidar, enflasyonun sorumlusu olarak zincir marketleri hedef gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zincirler marketlerin FETÖ'yle bağlantısının araştırılmasını isterken BİM'in CEO'su Galip Aykaç ise zincir marketlere yönelik eleştirilere “Zamların nedeni yüksek maliyetler” diyerek yanıt verdi.

Kamuoyunda ‘üç harfliler' olarak nitelendirilen zincir marketlere yönelik ithamlar, Tarım Kredi Marketlerindeki fiyatları da gündeme taşıdı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla indirim yapan Tarım Kredi Market ile bir zincir marketin fiyatlarını karşılaştırdı.

Her iki marketten de 25 çeşit temel ihtiyaç ürünü alışverişi yapan Bakırlıoğlu, “İki market arasındaki fark sadece 20 kuruş. Ürünler arasındaki fiyat farkları kuruşlarla ifade edilecek kadar birbirine yakın. Madem marketler zam yaparak enflasyonun artmasına neden oluyor, o zaman Tarım Kredi Market neden aynı fiyat politikası uyguluyor? Bu durumda kime inanacağız” diye sordu.

CHP’Lİ VEKİL SİTEYİ PAYLAŞTI

Vehbi Bakırlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketlerini gezen, ‘Fiyatlar gayet uygun’ diyen, temel ürünlerde indirim talimatı veren, ‘Market sayısını arttırın’ diyen Cumhurbaşkanı'na mı inanacağız? Yoksa üç harfli marketleri fiyat artışlarının sebebi olarak gören, hatta ‘FETÖ'cü’ ilan eden Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Bahçeli’ye mi?

510Zincir marketlerin enflasyonun nedeni olarak gösterilmeleri, iktidarın ve küçük ortağının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Eğer marketlerin sorumluluğu varsa ilk sırada Tarım Kredi Market yer alır. Düşük TL-yüksek kur politikası ve yüksek enflasyon, tüm ürünlerin üretim maliyetlerinin artmasına, dolayısı ile market fiyatlarının zamlanmasına neden olmaktadır.

Ekim ayı tüketici enflasyonu yüzde 85, üretici enflasyonunu ise yüzde 157 olarak açıklandı. Önümüzdeki aylarda üretici enflasyondan dolayı her şeye zam gelecek.

İşte karşılaştırma yapılan o liste

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Hasan Gül
5.12.2022 12:25
Özal Tansaş'ı kurdu diye Özfatura yı gözden çıkardı. Ben özeleştirme yaparken sen marketcilik yapıyorsun diye. 30 yıl sonra satacak bir şey kalmayınca devlet marketciliğe başladı.  
 
Hasan Gül
5.12.2022 12:21
İnsan birilerine laf söylerken utanır. Pancar alım fiyatı 2011 de neydi,2012 de ne oldu.Toz şeker fiyatı 2011 de neydi,2012 de ne oldu. Şeker Fabrikalarını satarken aklın nerdeydi.  
 
crayz horse
5.12.2022 12:19
hangi markaları ve ürün kalitesinde tutarsızlık var. Doğru karşılaştırma değil Bim millete yıllarca çinden foseptik suyuyla sulanan sarımsak ve tarım ürünlerini getirip ucuz diye sattı.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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