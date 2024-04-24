Ralf Rangnick Bayern Münih'i açıkladı

Şampiyonluğu Bayer Levekusen'e kaptıran Bayern Münih'te teknik direktör arayışları devam ediyor.

Şu anda takımın başında bulunan Thomas Tuchel ile sezonun tamamlanmasıyla birlikte yollarını ayıracak olan Bayern Münih'in ilk görüştüğü isim belli oldu.

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Bayern Münih'in kendisi ile temasa geçtiğini açıkladı.

Rangnick, "Bayern'den bir temas oldu. Avusturya Futbol Federasyonu'nu bu konuda beni bilgilendirdi. Aramızda güvene dayalı bir ilişki var. Benim odak noktam Avusturya Milli Takımı. Tamamen EURO'ya odaklanmış durumdayız. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Şu anda bunu yoğun ve somut olarak düşünmek için bir neden yok." dedi.