Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Maça saatler kala paylaştı

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilk maçına çıkmak için artık dakikaları sayıyor.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, bu akşamki Mallorca karşılaşmasının kadrosuna dahil olmuştu.

Saat 21.15'te başlayacak, S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak mücadele öncesi Arda'dan flaş bir paylaşım geldi.

19 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın başlamasına saatler kala maç günü paylaşımı yaptı.

Arda Güler'in paylaşımı şöyle: