Rehine baskınında doğum günü kutlaması. İzin verdiler, rehineler pasta kestiler

Kaynak: İHA
Rehine baskınında doğum günü kutlaması. İzin verdiler, rehineler pasta kestiler
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ABD firmasına ait bir fabrikada rehin alınan işçilerin saldırganlardan izin alarak bir rehinenin doğum gününü kutladıkları görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehine krizi devam ederken, işçilerden birinin doğum günü kutlandı. Doğum günü olan personelin, olaydan önceden alınan pastaya konulan mumları üflemesi ve ardından arkadaşlarına sarılması saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, işçileri rehin alan şahsın kimliği de belirlendi.

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Rehine krizi devam ederken, fabrika içinde ilginç bir an da yaşandı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması dolayısıyla önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, İbrahim Y.'den izin istedi. Şüphelinin izin vermesiyle doğum günü kutlandı. Önceden alınan pastaya konulan mumlar, doğum günü olan personel tarafından üflendi. Ardından personel, arkadaşlarına sarıldı. Bu anlar, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

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Kocaeli'nin Gebze'de ilçesinde ABD’li firma P&G’nin fabrikasında 7 kişinin silah ve üzerinde bomba düzeneğini andıran düzeneklerle 2 kişi tarafından rehin alındığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi.

REHİNE KRİZİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı.

Rehin alınanların sağlık durumları merak konusu olurken, videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.

Öte yandan, fabrika önündeki hareketlilik de ilk kez görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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REHİNE KRİZİNDE SON DURUM

Olay, saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 7 işçi, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

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