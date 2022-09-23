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Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın kararının sonunun ne olacağını açıkladı

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından iktidarın piyasaya müdahalesine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, "Dolar rezervi satmayın. Bu bir çözüm değil, ileride çok daha büyük zarar verir." dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:12
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Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ne olacağını açıkladı

Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın kararının sonunun ne olacağını açıkladı
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Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş, satılan Dolar rezervleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş, AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarını eleştirerek "Dolar rezervi satmayın. Bu bir çözüm değil." dedi.

Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12’ye çekti.

Ekonomist Özgür Demirtaş, karar sonrası dolar rezervi satılmaması için çağrıda bulundu. 

Demirtaş, "Dolar rezervi satmayın. Bu bir çözüm değil. Rezerv satarak denge sağlanmaz. 18.41’den 18.35’e indireyim diye satılan rezerv VEYA serbest piyasaya müdahale, ileride çok daha büyük zarar verir." ifadelerini kullandı. 

"DOLAR REZERVİ SATMAYIN"

Demirtaş şu ifadeleri kullandı: 

"Dolar rezervi satmayın. Bu bir çözüm değil. Rezerv satarak denge sağlanmaz. 18.41’den 18.35’e indireyim diye satılan rezerv VEYA serbest piyasaya müdahale, ileride çok daha büyük zarar verir…

Politika faizini indiriyorsanız, sonucuna katlanın, eninde sonunda katlanılıyor zaten."

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizinde 100 baz puan faiz indirimine gitti. Faiz yüzde 12'ye düştü. Böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu.

Karar öncesinde dolar/TL 18,38 ile yeni tarihi zirvesini görmüştü. Karar sonrasında 18,40 seviyesi görüldü.

2021 Eylül ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, 4 ayın ardından son indirimi Aralık ayında 100 baz puan olarak yapmış, böylece Eylül'de yüzde 19 seviyesinde bulunan faiz Aralık ayında yüzde 14'e çekilmişti.  

Merkez Bankası 2022 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuktan sonra Ağustos ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. 

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