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Bu otomobil markası sadece yüzde 5 zam yaptı. 2023 fiyat listesini açıkladı

Renault 2023 zamlı fiyat listesini açıkladı. Çok satılan markalardan biri olan Renault yüzde 5 zam yaptı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:54
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Renault 2023 zamlı fiyat listesini açıkladı. Sadece yüzde 5 zam

Bu otomobil markası sadece yüzde 5 zam yaptı. 2023 fiyat listesini açıkladı
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Yılbaşından itibaren otomobil markaları zamlı listelerini paylaşmaya başladı. 

Renault, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Paylaşılan listede, 2022 model Renault otomobillerin fiyatlarına ortalama yüzde 5 zam geldiği görülüyor.

Donanımhaber'de yer alan biliglere göre, geçen ay fiyatları 376.900 TL'den başlayan 2022 model Renault Clio için güncel fiyat listesinde sadece Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun bulunduğunu görmekteyiz. Bu versiyonun fiyatı da 507 bin TL'den 526 bin TL seviyesine yükselmiş.

Geçtiğimiz Aralık ayında 373.900 TL'den başlayan Renault Taliant ise artık 393.000 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Renault Ocak 2023 fiyat listesi:

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