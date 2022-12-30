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ÖTV muafiyetinin tavan limiti değişti. Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu akşam Resmî Gazete'de yayınlanan kararla 450.500 TL olan ÖTV muafiyeti tavan limitinin arttırıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:28
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Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV muafiyetinin tavan limiti değişti

ÖTV muafiyetinin tavan limiti değişti. Resmi Gazete'de yayımlandı
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Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ÖTV indirimi bekleyen vatandaşları üzecek bir açıklama yaparak halihazırda araçların zor bulunduğunu ve bu neden ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamadan birkaç gün sonra ise gazeteci Emre Özpeynirci, 2023 yılında ÖTV muafiyeti şartlarının zorlaşacağını ve muafiyet üst limitinin artabileceğini belirtmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda ise Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV muafiyeti tavan fiyatı yükseltildi.

Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV Muafiyeti üst limiti 450.500 TL’den 1.004.200 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca yayınlanan kararda bu yeni üst limitinin1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği de belirtildi. Bilindiği üzere ÖTV muafiyeti, belirli bir oranın üzerinde fiziksel engeli olan vatandaşların yararlanabileceği bir uygulama. %90 ve üzerinde fiziki engeli bulunan vatandaşlar, engellerini ispatlayacak belgelerle birlikte başvuru yaparak belirtilen tavan limitin altında satılan araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor ve hem araç sahibi hem de araç sahibinin yakınları bu aracı kullanabiliyordu. 

Ancak bu sistemin kötüye kullanılmasının ardından Emre Özpeynirci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taahütnameyi paylaşarak ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin karşılaması gereken şartların zorlaşacağını iddia etmişti. İddiaya göre artık ÖTV muafiyetli "engelli araçlarını" sadece araç sahibi ve 1. dereceden akrabası olan 3 kişi kullanabilecek. Bu kişiler dışında aracı kullanacak bireyler içinse iş akdi sözleşmesi imzalanacak ve sözleşmeyi imzalayanlar resmi olarak araç sahibinin "özel şoförü" olacak.

Yayınlanan kararnamede ÖTV üst limiti değişmiş olsa da Özpeynirci'nin iddia ettiği yeni şartlar hakkında herhangi bir karara yer verilmedi. 

 

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