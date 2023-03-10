10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Reuters Millet İttifakı iktidar olursa ekonominin nasıl yönetileceğini açıkladı

Reuters Millet İttifakı iktidar olursa ekonominin nasıl yönetileceğini açıkladı

Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters, Millet İttifakı iktidar olursa ekonominin nasıl yönetileceğini dair aldığı bilgileri açıkladı. Reuters’ın görüşlerine başvurduğu ittifaktan tüm yetkililer piyasa dışı uygulamalara son verileceği, kurumlardaki hasarın restorasyonuna odaklanılacağı ve bunun için izlenecek adımlar konusunda hem fikir oldukları belirtildi…

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 21:40
Takip Et

Millet İttifakı iktidar olursa ekonomi böyle yönetilecek. Reuters açıkladı

Reuters Millet İttifakı iktidar olursa ekonominin nasıl yönetileceğini açıkladı
+
Aa
-

Reuters haber ajansı,  Millet İttifakı'nın ekonomi yönetimine dair aldığı bilgileri açıkladı.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, seçimin ardından ittifakta Babacan’ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstleneceği iddia edildi. 

PİYASA DIŞI UYGULAMALARA SON VERİLECEK’

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu ittifaktan tüm yetkililer piyasa dışı uygulamalara son verileceği, kurumlardaki hasarın restorasyonuna odaklanılacağı ve bunun için izlenecek adımlar konusunda hem fikirler.

Millet İttifakı’ndan üst düzey bir yetkili, “Çok büyük ihtimalle, henüz verilmiş bir karar yok ama, Babacan’ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır… Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikiye bölünebilir” dedi.

Deva Sözcüsü İdris Şahin ise yaptığı değerlendirmede, “Merkez Bankası başkanı seçilirken liderlerin mutabakatıyla olacak ve bağımsız bir merkez bankası olacak. Diğer üst kurulların başkanları da seçilirken liderlerin mutabakatıyla liyakat sahibi, konunun uzmanı isimlerden seçilecek” dedi.

İttifak daha önce de göreve geleceğinde, “piyasa dışı” uygulamaların sonlandırılacağına ve bu konunun nasıl ele alınacağına ilişkin ortak görüşler içeren metinleri zaten paylaşmıştı.

Ayrıca ittifak üyeleri birbirinden bağımsız yaptıkları açıklamalarda da ekonomi yol haritasının detayları konusunda oldukça yakın beyanlar verdiler.

SON VERİLMESİ PLANLANAN UYGULAMALAR

Reuters’ın güncel olarak yekililerden aldığı bilgilerde de bu belgelere benzer şekilde son verilmesi planlanan uygulamalar arasında şunlar öne çıktı: “Merkez Bankası (TCMB) kur kontrolü, enflasyona odaklanmayan faiz politikası, yarı serbest piyasa ekonomisi, Türk modeli ekonomi yönetimi, kurumlara krediye müdahale edilen yapı, TVF.”

Aynı yetkili, “Oldukça fazla iş var. Bütün kurum başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor. Kurumlar çok zarar gördü. Bunların tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor” dedi.

CHP’li bir yetkili ise, “Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin TCMB Başkanı ve PPK üyelerini görevden almak olacağını söylemişti zaten. Şu anda TCMB Başkanlığı için genç, hem yurt içinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda” dedi.

“Bağımsız bir TCMB olacak” diyen CHP’li yetkili, “Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda Deva Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı… Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
1
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
3
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
4
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
5
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
6
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
7
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Milli Takım'a çağrılan gençler açıklandı
﻿Milli Takım'a çağrılan gençler açıklandı
﻿Milli Takım'a çağrılan gençler açıklandı
﻿Trabzon'da feci kaza. 5 araç birbirine girdi. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
﻿Trabzon'da feci kaza. 5 araç birbirine girdi. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
﻿Trabzon'da feci kaza. 5 araç birbirine girdi. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
﻿Fenerbahçe Göksel Çelik Polonyalı rakibine fark attı
﻿Fenerbahçe Göksel Çelik Polonyalı rakibine fark attı
﻿Fenerbahçe Göksel Çelik Polonyalı rakibine fark attı
﻿Arda Turan futbola döndü
﻿Arda Turan futbola döndü
﻿Arda Turan futbola döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.