16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay’da TSO seçimlerini Suriyeliler belirleyecek. Şehirde her 100 şirketten 13’ü Suriyeli. Sayı her geçen gün artıyor

Hatay’da TSO seçimlerini Suriyeliler belirleyecek. Şehirde her 100 şirketten 13’ü Suriyeli. Sayı her geçen gün artıyor

6 bin 600 üyesi olan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda 5 Kasım'da seçim yapılacak. Başkan seçiminde, 852 Suriyeli üyenin oyun etkili olacak.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 11:38
Takip Et

Hatay’da TSO seçimlerini Suriyeliler belirleyecek. Şehirde her 100 şirketten 13’ü Suriyeli. Sayı her geçen gün artıyor

Hatay’da TSO seçimlerini Suriyeliler belirleyecek. Şehirde her 100 şirketten 13’ü Suriyeli. Sayı her geçen gün artıyor
+
Aa
-

Hatay'da, önümüzdeki ay yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı seçimlerinde, seçim sonucunu Suriyeliler belirleyecek. Odaya kayıtlı 852 Suriyeli şirket var. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) 5 Kasım'da başkanlık seçimi olacak. 6 bin 600 üye sayılı odanın başkanlığı için mevcut başkan Hikmet Çinçin ve iş insanı Ali Kavak yarışacak.

İki listeyle gidilecek olan seçimde, Suriyeli üyelerin kazanacak listeyi belirleyecek pozisyonda olduğu belirtiliyor.

Zafer Partisi Samandağ  İlçe Başkanı Suphi Yıldız durumun ciddiyetini kişisel twitter sayfasından duyurdu.

İşte Yıldız'ın paylaşımı;

"Antakya'da Ticaret ve Sanayi Odası başkanını seçimleri yapılacak.

6600 üyeli Ticaret odasının 852'sini Suriyeli üyelerden oluşuyor.

Başkanı belirleyecek güce kavuşan Suriyeliler, önlem alınmazsa gelecekte Başkan olacaklar!"

İldeki Suriyeli nüfusa ilişkin açıklamalar yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Ticaret odası seçimleri var. Bir tane adayın 'İki tane Suriyeli vatandaşı listeme koyacağım' diye söylediğini biliyorum. Zaten seçimlere yavaş yavaş giriyorlar" demişti. Hatay Valisi Rahmi Doğan da il genelinde 429 bin 121 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunduğunu açıklamıştı.

Kasım ayının ilk haftasında kurul gerçekleştirecek olan ATSO'ya kayıtlı 6.600 üye var. Bunların 852'sini Suriyeli şirketler oluşturuyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Üstün Türkeli
16.10.2022 12:02
Az kaldı,Akp ile birlikte gidecekler.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
3
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
4
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
5
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
6
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
7
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿Arda Güler Jesus'un 11 kararını bekliyor
﻿Arda Güler Jesus'un 11 kararını bekliyor
﻿Arda Güler Jesus'un 11 kararını bekliyor
﻿Uzak geçmişten gelen hikâyeler ilham verir
﻿Uzak geçmişten gelen hikâyeler ilham verir
﻿Uzak geçmişten gelen hikâyeler ilham verir
﻿Hatay Hassa SYDV işçi alacak
﻿Hatay Hassa SYDV işçi alacak
﻿Hatay Hassa SYDV işçi alacak
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.