Hatay’da TSO seçimlerini Suriyeliler belirleyecek. Şehirde her 100 şirketten 13’ü Suriyeli. Sayı her geçen gün artıyor

Hatay'da, önümüzdeki ay yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı seçimlerinde, seçim sonucunu Suriyeliler belirleyecek. Odaya kayıtlı 852 Suriyeli şirket var. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) 5 Kasım'da başkanlık seçimi olacak. 6 bin 600 üye sayılı odanın başkanlığı için mevcut başkan Hikmet Çinçin ve iş insanı Ali Kavak yarışacak.

İki listeyle gidilecek olan seçimde, Suriyeli üyelerin kazanacak listeyi belirleyecek pozisyonda olduğu belirtiliyor.

Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız durumun ciddiyetini kişisel twitter sayfasından duyurdu.

İşte Yıldız'ın paylaşımı;

"Antakya'da Ticaret ve Sanayi Odası başkanını seçimleri yapılacak.

6600 üyeli Ticaret odasının 852'sini Suriyeli üyelerden oluşuyor.

Başkanı belirleyecek güce kavuşan Suriyeliler, önlem alınmazsa gelecekte Başkan olacaklar!"

İldeki Suriyeli nüfusa ilişkin açıklamalar yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Ticaret odası seçimleri var. Bir tane adayın 'İki tane Suriyeli vatandaşı listeme koyacağım' diye söylediğini biliyorum. Zaten seçimlere yavaş yavaş giriyorlar" demişti. Hatay Valisi Rahmi Doğan da il genelinde 429 bin 121 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunduğunu açıklamıştı.

Kasım ayının ilk haftasında kurul gerçekleştirecek olan ATSO'ya kayıtlı 6.600 üye var. Bunların 852'sini Suriyeli şirketler oluşturuyor.