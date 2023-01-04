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Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Böyle giderse ortalık karışır

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:56
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Böyle giderse ortalık karışır
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Ankaragücü maçından sonra TV8,5'te açıklamalarda bulundu.

Dilmen, şunları söyledi:

"Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim. Formayı kaybedecek gibi duruyor. Toparlanması lazım.

Galatasaray'ın daha da önde oynaması lazım. Rakibini minimum 30 dakika çıkartmaması lazım. 0-0'da ve geriye düşerlerse üstün oynuyorlar ama öne geçtikleri anda üstünlüğü kaybediyorlar. Okan Buruk'un bunu anlayıp müdahale etmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın bu oyunla lider olması büyük bir başarı. Oyuncularda büyük bir form düşüklüğü seziyorum. Icardi problemli bir oyuncu. Özel hayatını işine yansıtıyor. Oynadığı zamanki verimi müthiş." 

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