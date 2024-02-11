Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi flaş iddia. 'Benim iddiam şu' diyerek anlattı

Barış Atakan
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi flaş iddia. 'Benim iddiam şu' diyerek anlattı
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0'a geçti. Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi ve Fenerbahçe-Alanyaspor maçına dair iddiada bulundu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin bugün sahasında ağırlayacağı Alanyaspor maçıyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'ın son 1.5 ayda top rakipteyken en iyi halini gördüğünü ifade eden Rıdvan Dilmen; Samsunspor, İstanbulspor, Gaziantep ve Kayserispor maçlarının da buna dahil olduğunu kaydetti.

FENERBAHÇE İDDİASI
'Benim iddiam şu' diyerek sözlerine başlayan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u kolay yeneceğini ve puanını 66 yapacağını iddia etti.

İki takımın puan ortalamasının 2.64 olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, kalan maçlarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu ortalamanın altında kalacağını öne sürdü.

Ayrıca Rıdvan Dilmen kalan süreçte iki ekipte de gerginlikler başlayacağını söyledi.

''SPORCU SAĞLIĞINI HER ŞEYDEN ÜSTTE GÖRÜYORUM''
Başakşehir'e karşı 1 gol atan Barış Alper Yılmaz'dan övgü dolu bahseden Dilmen, milli oyuncunun sezonun en değerli futbolcusu olduğunu aktardı.

Berkan Kutlu'nun önemli bir alternatif olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu olmadığını söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki zemin sorunu ile ilgili görüşlerini paylaşan Dilmen, "Ankaragücü kendisi biz bu sahada oynamak istemiyoruz diye başvurdu ancak kabul edilmedi. Galatasaray'ın başvurusu mu kabul edilecek. Bu olayı başka bir boyuta taşıyabilir ama ben sporcu sağlığını her şeyden üstte görüyorum" dedi.

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