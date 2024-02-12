Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı. Galatasaray için bomba bir kehanette bulundu

Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen sarı-lacivertlilerin puan kaybedeceği diğer maçı duyurdu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA PUAN KAYBEDECEK

Fenerbahçe’nin geriye kalan 6 iç saha maçında sadece Beşiktaş’a puan kaybedeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen Adana Demirspor maçının da zorlu geçecek olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin galip geleceğini belirtti.

HEPSİNİ KAZANACAK

Öte yandan ünlü yorumcu Galatasaray’ın ise kalan 5 iç saha maçının hepsini kazanacağını iddia etti.