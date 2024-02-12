Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı. Galatasaray için bomba bir kehanette bulundu

Turgay Tütüncü
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı. Galatasaray için bomba bir kehanette bulundu
Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin sıradaki puan kaybını Rıdvan Dilmen açıkladı.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen sarı-lacivertlilerin puan kaybedeceği diğer maçı duyurdu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA PUAN KAYBEDECEK

Fenerbahçe’nin geriye kalan 6 iç saha maçında sadece Beşiktaş’a puan kaybedeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen Adana Demirspor maçının da zorlu geçecek olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin galip geleceğini belirtti.

HEPSİNİ KAZANACAK

Öte yandan ünlü yorumcu Galatasaray’ın ise kalan 5 iç saha maçının hepsini kazanacağını iddia etti.

İlgili Haberler
Trabzonspor Volkan Demirel ile hangi hesabı kesti? Turgay Beşyıldız açıkladı
Beşiktaş'ın Kayserispor ilk 11'i beli oldu. Fernando Santos'un kararı herkesi şaşırttı
Trabzonspor'un yıldızına taraftarlardan yoğun tepki. Yatığı hareket sonrası çıldırdılar
Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu. Helal olsun sana
Türkiye Kupası kura çekimindeki skandal canlı yayınlandı. TFF yetkilisi pişkin pişkin güldü
Ryan Kent'e Lazio'dan tepki. Başkan küplere binmiş
Ryan Kent'e Lazio'dan tepki. Başkan küplere binmiş
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
Mesut Yavuz alkışlarla uğurlandı
Mesut Yavuz alkışlarla uğurlandı
Kadın hakemin dokunduğu futbolcu Yeşilçam aktörlerine taş çıkardı
Son Haberler
Trabzonspor Volkan Demirel ile hangi hesabı kesti? Turgay Beşyıldız açıkladı Spor
Trabzonspor Volkan Demirel ile hangi hesabı kesti? Turgay Beşyıldız açıkladı
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi Gündem
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi için malzemeler neler?
Beşiktaş'ın Kayserispor ilk 11'i beli oldu. Fernando Santos'un kararı herkesi şaşırttı Spor
Beşiktaş'ın Kayserispor ilk 11'i beli oldu. Fernando Santos'un kararı herkesi şaşırttı
TİP'in Hatay adayı olan Gökhan Zan'dan açıklama. "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır!" Gündem
TİP'in Hatay adayı olan Gökhan Zan'dan açıklama. "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır!"
Fabrikada 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi Gündem
Fabrikada 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye tarifi için malzemeler neler?