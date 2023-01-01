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Ferdinand'dan Ronaldo'ya destek

Rio Ferdinand, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 21:28
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Rio Ferdinand Arabistan'a transfer olan Ronaldo'ya destek verdi

Ferdinand'dan Ronaldo'ya destek
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Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand kendi YouTube kanalında Portekizli yıldız futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ferdinand, açıklamasında "Soruyorum. Birçok futbolcunun ABD MLS Ligi'ne gitmesi sorun olmuyor da Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gitmesi mi bir anda utanç kaynağı oldu? ABD MLS Ligi'ne giden her futbolcuya 'Kariyerinin son dönemi için en iyi tercihi yaptı' dediniz. Şimdi Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a gidince bir anda utanç verici olay oldu.

Ben bu iki yüzlülüğü sevmiyorum. Adaletli olun! Birçok yıldız kariyerini rekabet seviyesi düşük liglerde bitirdi. Hiçbir şey söylenmedi. Cristiano Ronaldo'nun da kariyerini farklı bir yerde deneyimleyerek bitirmeye hakkı var. Hatta en çok onun var. Çünkü bu adam hayatı boyunca en üst düzey liglerde oynadı." ifadelerini kullandı.

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