Fenerbahçe zirvede Galatasaray 11. sırada. Rakamlar açıklandı gerçek ortaya çıktı

Süper Lig’de bu sezon, en fazla faul yapılan takımların kim olduğu açıklandı.

Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark dikkat çekti.

29. hafta maçları Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması dışında tamamlandı.

Galatasaray 78 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe’nin 76 puanla takibini sürdürdüğü ligde, düşme hattındaki takımlar da ligde kalmak için mücadele ediyor.

Süper Lig’in heyecanı devam ederken, sezon boyunca en çok faul yapılan takım sıralamasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark göze çarpıyor.

Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar şöyle:

1- Fenerbahçe - 444

2- Adana Demirspor - 426

3- Konyaspor - 406

4- Sivasspor - 405

5- Trabzonspor - 404

6- Başakşehir - 402

7- Alanyaspor - 393

8- Antalyaspor - 390

9- Fatih Karagümrük - 378

10- Rizespor - 370

11- Galatasaray - 368

12- Beşiktaş - 360

13- Gaziantep FK - 360

14- Kasımpaşa - 359

15- Pendikspor - 344

16- Ankaragücü - 335

17- İstanbulspor - 330

18- Samsunspor - 314

19- Hatayspor - 284

20- Kayserispor - 270