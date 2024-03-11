Fenerbahçe zirvede Galatasaray 11. sırada. Rakamlar açıklandı gerçek ortaya çıktı

Süper Lig’de bu sezon, en fazla faul yapılan takımların kim olduğu açıklandı.
Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark dikkat çekti.
29. hafta maçları Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması dışında tamamlandı.
Galatasaray 78 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe’nin 76 puanla takibini sürdürdüğü ligde, düşme hattındaki takımlar da ligde kalmak için mücadele ediyor.
Süper Lig’in heyecanı devam ederken, sezon boyunca en çok faul yapılan takım sıralamasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark göze çarpıyor.
Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar şöyle:
1- Fenerbahçe - 444
2- Adana Demirspor - 426
3- Konyaspor - 406
4- Sivasspor - 405
5- Trabzonspor - 404
6- Başakşehir - 402
7- Alanyaspor - 393
8- Antalyaspor - 390
9- Fatih Karagümrük - 378
10- Rizespor - 370
11- Galatasaray - 368
12- Beşiktaş - 360
13- Gaziantep FK - 360
14- Kasımpaşa - 359
15- Pendikspor - 344
16- Ankaragücü - 335
17- İstanbulspor - 330
18- Samsunspor - 314
19- Hatayspor - 284
20- Kayserispor - 270