Mesut Özil'den şok karar. Emekli oluyor

Fanatik'in haberine göre, Başakşehir'in dünyaca ünlü Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in sözleşmesi fesh ediliyor. Özil, futbolu bırakma kararı aldı.
Perşembe günü Kayserispor maçının ilk 45 dakikasında süre alan Mesut Özil bu sabah Başakşehir idmanına çıkmadı ve takım arkadaşlarına futbolu bırakma kararı aldığını söyledi.
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