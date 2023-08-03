Rus doktor: Erdoğan'a bu kez oy vermedim çünkü depremde 23 cenaze çıkardım

Sokak röportajında konuşan ve Türkiye’de yaşadığını bile getiren bir Rus doktor, “Erdoğan'a bu kez oy vermedim. Depremde bu ellerle 23 cenaze çıkardım” dedi.

Rus doktor: Erdoğan'a bu kez oy vermedim çünkü depremde 23 cenaze çıkardım

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde 11 il etkilendi ve 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaş ise yaralandı.

Devletin yardım kurumlarının bölgeye geç ve az gittiği yönünde eleştiriler gündeme oturmuştu. Birçok vatandaş yardım gidemediği için hayatını kaybetti. Seçim zamanında ise depremzedeler, AKP’ye oy vermeyeceklerini dile getirmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldığını söyleyen bir Rus doktor Halk Mikrofonu isimli Youtube kanalının sokak röportajına konuştu.

20 senedir Türkiye'de yaşadığını ve Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen vatandaş, bu seçim Erdoğan’a oy vermediğini söyledi.

Erdoğan’a neden oy vermediğini şu sözlerle ifade etti:

"Ben yabancıyım. Rus'um, 20 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Ben geldiğim ilk zaman Erdoğan'a oy verdim. Ama bu seçim oy vermedim. Sorabilir misiniz neden? Ben 6 Şubat'tan sonra Adıyaman'da enkazda çalıştım doktor olarak. Kahramanmaraş, Hatay'a desteğe devam ediyoruz.

Ben doktor olarak ilk gün arkadaşlarla para toplayıp ilaçları aldım. Enkazda ölü çocukları kaldırdım. Bu ellerle 23 tane cenaze çıkardım. Gerçekten geç geldik. Çok vatandaş ikinci depremde öldü, ilk depremde çok yaşayan vardı."

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