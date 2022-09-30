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AB'den ilhak açıklaması: Tamamen yasa dışıdır

Rusya'nın Ukrayna'da 4 bölgeyi resmen ilhak etmesinin ardından Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada kararın tamamen yasa dışı olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:07
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Rusya 4 bölgeyi ilhak etmişti. Avrupa Birliği'nden ilhak açıklaması: Tamamen yasa dışıdır

AB'den ilhak açıklaması: Tamamen yasa dışıdır
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AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

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Konyalı Hacı Bey
30.09.2022 16:28
Güçlü devletler her yere çöküyor. Bizimki de hala cami, türban masalı anlatıyor. Yakında Putin camide votka içti derse şaşırmayın.  
 
Arabi
30.09.2022 16:26
Hangi AB yasa disi diyor! Mavi vatanimiza sevil haritasi cizen, pkk ve fetoye, yunana tam destek veten AB mi hukukdan bahsediyor!  
 
Emir Han
30.09.2022 16:19
Yunanistan da bizim adalarımızı ilhak ediyor, nasıl olacak şimdi?  
 
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