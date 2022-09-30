AB'den ilhak açıklaması: Tamamen yasa dışıdır

AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.