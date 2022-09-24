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Putin’i kimin öldüreceğini açıkladı. Çanlar Putin için çalıyor

Putin’in nükleer silah kullanmak istemesi durumunda Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmaya Başkanı Gerasimov tarafından öldürüleceği iddia edildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:04
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kimin öldüreceğini açıkladı. Çanlar Putin için çalıyor

Putin’i kimin öldüreceğini açıkladı. Çanlar Putin için çalıyor
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University College London'a bağlı Slav ve Doğru Avrupa Çalışmaları Bölümü'nden Profesör Peter Duncan, İngiliz Daily Express gazetesine verdiği demeçte, Putin'in gerçeklikle bağı koptuğunu öne sürdü. Duncan'a göre; Putin Rusya'da da yurtdışında da insanların ne düşündüğünü anlayamıyor. Bu da onun hata yapmasına yol açıyor.

Prof. Duncan, müttefikleri ve güvenlik servislerinin Ukrayna'da olup bitenler konusunda Putin'i kasten yanlış yönlendirdiğini iddia ederek, "Eski sorun devam ediyor, insanlar korktuğu için gerçeği söylemiyor, böylece olup bitenleri bilmiyor" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SALDIRI TALİMATI VERDİĞİ ANDA
Putin'in vereceği herhangi bir nükleer saldırı emrine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ya da Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov riayet etmek zorunda olabilir. Ancak Duncan, bunun Putin'in sonu demek olabileceğini düşünüyor. Gerekçesini ise şöyle açıkıyor:

Halen şöyle düşünüyorum: Eğer Putin nükleer silahları kullanmaya başlarsa ya da Şoygu veya Gerasimov'a fiilen nükleer silahları kullanın derse, pek muhtemeldir ki reddecekler ve Putin'e karşı harekete geçmek zorunda kalıp onu öldüreceklerdir, çünkü bir emre itaat etmemiş olacaklar. Putin'i öldürmek o kadar kolay değil, Federal Güvenlik Servisi'nden insanları işin içine katmak zorunda kalacaklardır."

Prof. Duncan, Ukrayna'ya karşı nükleer silahların kullanılması halinde, Batı'dan Rusya güçlerine kapsamlı bir konvansiyonel saldırı başlayacağı öngörüsünü de paylaştı.

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Oğuzhan
24.09.2022 12:41
Nükleer silah kullanmak demek rusyayı gözden çıkarmak demektir böyle bir çılgınlığı yapacağını sanmıyorum putinin yaparsa rusya diye bir devlet kalmaz bir çok ülke zarar görür ama olan ruslara olur  
 
Viper
24.09.2022 12:18
Batı bu kadar Putin'in çevresini iyi biliyorsa Ukrayna'ya savaş tarihini ve taktikleri niye bilemiyor batı kendi pisligiini örtmeye çalışıyor  
 
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