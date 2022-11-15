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Batı'ya ambargo uygulayan Lavrov'un her şeyi batı ürünü

Batı’yı ambargo uygulamakla tehdit eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un giydiği ve kullandığı teknolojik aletlerin batı ürünü olması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:46
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kıyafeti ve kullandığı teknolojik aletler Batı ürünü çıktı. Batı'yı ambargo uygulamakla tehdit etmişti

Batı'ya ambargo uygulayan Lavrov'un her şeyi batı ürünü
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24 Şubat'ta başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi ile ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya, Rusya'ya bir dizi ekonomik yaptırım ve ambargo uyguladı. Rusya ise karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar vermesi durumunda operasyonun hedeflerinin daha da genişletileceğini söyleyerek ABD ve Avrupa'ya tehdit etmişti. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Associated Press (AP) ajansının uluslararası basına servis ettiği "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı" haberlerinin ardından, Lavrov'un görüntülerini paylaştı.

Görüntü sosyal medyada gündem oldu.

AKILLI SAAT VE TELFON BATI ÜRÜNÜ

Görüntülerde Lavrov’un giydiği ve kullandığın teknolojik aletlerin batı ürünü olması dikkatlerden kaçmadı. Lavrov’un İOS ve Andorid telefon kullandığı görüldü. Bu iki ürün de Çin ve ABD çıkışlı ürünler.

Kırımlı Gazetevci Gülsüm Khalilova da sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

Lavrov, Batı'ya ambargo uygulamaktan ve bir denge yaratmaktan bahsediyor ama kullandığı saat, telefon hatta tişörtte dahil batı ürünü.

PUTİN DOĞLGAZI KAPATMIŞTI

Putin, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak.“ ifadelerini kullandı. Çin’in de Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa’ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.

GİYDİĞİ TİŞÖRT OLAY OLDU

Görüntülerde Lavrov’un giydiği tişörtü dikkat çekti. 72 yaşındaki tecrübeli politikacı, 1988 yılında ölen ABD’li biseksüel sanatçı Jean-Michel Basquiat’in isminin yazılı olduğu tişörtle kameraların karşısına geçti. Zaharova'nın "Sizin hastaneye kaldırıldığınız haberlerde yer alıyor" sözleri üzerine, Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de basında çok defa hastalandığı iddialarının yer aldığını hatırlattı. Lavrov, "Bu, eski politikaların oyunu." dedi. Batı medyası hakkında da değerlendirmede bulunan Lavrov, "Batılı gazetecilerin daha dürüst olmalarını, gerçekleri daha sık yazmalarını ve Rusya'nın çıkarlarının söz konusu olduğu tüm konularda tek bir bakış açısıyla haber yazmamalarını diliyorum." diye konuştu.

PUTIN’İN LGBTİ’YE SAVAŞ AÇMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde “Eşcinsel ilişki, aile yapısını yok eder” denerek Rusya lideri Putin tarafından LGBTİ'ye savaş açan kararname imzalanmıştı. Putin'in geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için imzaladığı devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı'nda yayımlanmıştı

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Ömer Ali Deniz
15.11.2022 08:50
Rus halkını sömüren Oligark başı Putin'in köpeği olacak o kadar.....  
 
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