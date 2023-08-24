Rusya resmen duyurdu: Prigojin öldü

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tver bölgesinde özel bir uçağın düştüğünü ve kazada 10 kişinin öldüğünü duyurdu. Düşen uçakta, Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in de bulunduğu açıklandı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da Prigojin'in kazada öldüğünü bildirdi.

Rus yayın kuruluşlarına göre bölge sakinleri uçağın düşmesinden önce 2 patlama sesi duydu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.

PRİGOJİN'İN ÖLÜMÜ, WAGNER'İN SONUNU GETİREBİLİR

Prigojin ve sağ kolu Utkin'in hayatını kaybetme ihtimalinin, "de facto" olarak Wagner'in varlığının sona erdiği anlamına gelebileceği şeklinde yorumlar yapılıyor.

WAGNER'DEN FLAŞ İDDİA: PRİGOJİN SUİKASTA KURBAN EDİLDİ

Wagner'in Telegram kanalı Grey Zone, Prigojin'in öldüğünü duyurdu. Wagner'e yakınlığıyla bilinen kanallarda "Prigojin suikastının feci sonuçları olacaktır. Emri verenler ordudaki ruh halini, morali hiç anlayamıyorlar." şeklinde bir mesaj paylaşıldı. Wagner, uçağın, Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğünü öne sürüyor.